Verkeersagressor rijdt man omver op pechstrook in Nieuwpoort: drie maanden cel en 55.000 euro schadevergoeding

De feiten dateren van 11 augustus vorig jaar. Een man van 49 vertrok uit De Panne na een bezoekje bij vrienden. In de wagen zat ook zijn zoon en de vriendin van zijn zoon. De man had veel gedronken en de kinderen wilden niet dat hij zou rijden. Het kwam tot een stevige discussie in de wagen, waarop de man zijn wagen aan de kant zette en de kinderen een pak rammel gaf.

Een man uit het Gentse had dat gezien en deed teken. Even later kwamen de twee bestuurders elkaar opnieuw tegen op de E40 in Nieuwpoort. De man uit Moeskroen maakte nog steeds ruzie en zigzagde over de weg. De Gentenaar deed opnieuw teken en het kwam tot verkeersagressie. De bestuurders haalden elkaar in en het kwam bijna tot een botsing. Op de pechstrook van de E40 zetten ze de ruzie verder. Plots stapte de man uit Moeskroen terug in de wagen en reed hij de Gentenaar aan. Het slachtoffer liep een vierdubbele bekkenbreuk op.

De man uit Moeskroen riskeerde voor alle feiten vijf jaar effectieve celstraf wegens poging tot doodslag. De rechter vond echter dat er sprake was van uitlokking, omdat ook het slachtoffer zich schuldig had gemaakt aan verkeersagressie. Hij zou als eerste een duw hebben gegeven op de pechstrook en een mes getoond hebben. De man uit Moeskroen krijgt daarom maar drie maanden cel. Hij moet het slachtoffer wél een schadevergoeding betalen van meer dan 55.000 euro.