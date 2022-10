Verkeersfilters in Lecharlier-wijk in Jette verdwijnen na aanhoudend protest

De verkeersfilters in de Lecharlier-wijk in Jette gaan verdwijnen na aanhoudend protest. Dat heeft het schepencollege dinsdag beslist. Mobiliteitsschepen Nathalie De Swaef (Groen) is teleurgesteld: "Wanneer je een project uitvoert, moet je de tijd nemen serieus te evalueren om te kijken wat werkt en wat niet."