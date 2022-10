Vernieuwing station Dendermonde uitgesteld tot 2025

Tim Vinck neemt sinds september wekelijks de trein van Dendermonde naar Brussel. Hij vraagt assistentie aan via het formulier van de NMBS en als je dat ruim op voorhand doet, dan loopt dat vlot merkt hij. Zijn trein komt aan op spoor 1, maar als er een spoorwijziging is, "dan moet ik met mijn rolstoel en de begeleiders over de sporen rijden." Zonder hulp kan Tim de trein niet nemen.

"Niet alleen het perron is ontoegankelijk met een rolstoel, ook de treinstellen zelf. Ik heb hulp nodig om er op te geraken omdat de perronhoogtes niet aangepast zijn, of omdat de deuren te smal zijn." Op elk perron zou een lift moeten komen, zodat elk perron toegankelijk is, "dat is de belangrijkste maatregel", vindt Tim.