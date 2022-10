Vlaams Minister van Mobiliteit Peeters gaat niet in op vraag van Welkom Wolf om snelheid te verlagen

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) reageert nu op die oproep van Welkom Wolf. "Dit is niet aan de orde. We doen al verschillende inspanningen om onze wegen te beveiligen voor weggebruikers en overstekend wild", aldus de minister. Verder is het invoeren van snelheidsverlagingen volgens de minister niet zomaar een goede keuze in het kader van de verkeersveiligheid, omdat een snelheid binnen zijn omgeving steeds begrijpbaar en logisch moet zijn voor de weggebruiker.