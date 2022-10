Bouw van fietsbrug en ecoduct in Dilsen-Stokkem kan eindelijk van start gaan

De Boslaan (N75) is een gewestweg die Hasselt verbindt met Dilsen-Stokkem. Vanaf Genk gaat de weg over in bosrijk gebied en loopt langs het Nationaal Park Hoge Kempen. De plannen voor een fietsbrug, ecoduct en toeleidende fietspaden lagen al langer op tafel, maar nu er een bouwvergunning is afgeleverd, kan er begin 2023 met de werken voor de fietsbrug gestart worden. De andere projecten kunnen eveneens in de loop van volgend jaar starten.