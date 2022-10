Waregem haalt na 30 jaar zetels weg uit oude cinemazalen: "Veel popcorn, bifiworst en tickets gevonden"

De Waregemse bioscoop Cinéstar opende de deuren in 1993. Eind 2020 stopten de uitbaters ermee. De pandemie had de beslissing om de boel te sluiten versneld. Voor Waregem was het een ideale kans om het cultuurcentrum De Schakel meer plaats te geven. De drie filmzalen werden voor de renovatie helemaal ontmanteld. Bij het weghalen van de oude cinemazetels botsten ze op flink wat verloren schatten. "Het gaat vooral om afval hoor", lacht directeur Dave Van Robays van CC De Schakel, "We vonden vooral bedorven eten: popcorn, allerlei varianten van bifiworst en snoep. Uiteraard ook veel tickets, én zelfs een identiteitskaart. Pikante spullen hebben we niet gevonden."

De zetels van de Cinéstar deden in totaal zo'n 30 jaar dienst en waren vastgemaakt aan het tapijt. "Daar kon dus heel wat afval tussen raken", vertelt Joost. "Je kon ook duidelijk zien wat de favoriete plekjes zijn in de cinemazaal. In de hoekjes achteraan en op de eerste rij lag er duidelijk minder afval."

De renovatie is ondertussen helemaal achter de rug. Er zijn nu twee zalen met een capaciteit van 200 personen. Eén zaal heeft een uitschuifbare tribune. De derde zaal zal gebruikt worden als tentoonstellingsruimte. Morgen gaan de nieuwe zalen van het cultuurcentrum De Schakel open. Eind oktober wordt de eerste film getoond.