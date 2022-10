Bewegingswetenschapper Eline Lievens wint Vlaamse PhD Cup voor pijnloze meetmethode van spiervezels

De prijs gaat dit jaar naar de 30-jarige bewegingswetenschapper Eline Lievens. Lievens verdedigde in september 2021 haar doctoraat over het spiervezeltype in de sport. Ze ontwikkelde een methode om het spiervezeltype van sporters in te schatten via een MRI-scan. Tot voor kort kon het enkel door een stukje spier weg te nemen bij een atleet.