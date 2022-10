4 meter grote houten reus in tuin Academie Merksem: "Kinderen kunnen er hun dromen aan toevertrouwen"

De CosmoGolems zijn van de hand van kunstenaar Koen Vanmechelen. Ze weerspiegelen geloof en hoop in de toekomst. Voortaan staat er ook een in de voortuin van de Academie in Merksem. Via een luikje ter hoogte van zijn hart kunnen kinderen wensen, boodschappen, gedichten en tekeningen in bescherming geven aan de CosmoGolem. "De CosmoGolem staat symbool voor waar wij al zo lang mee bezig zijn. We proberen in onze academie zoveel mogelijk kinderen kansen te geven. De reus is daar de verbeelding van", vertelt directeur Lin Van Mierlo. De Academie in Merksem telt zo'n 2.000 leerlingen en bijna 100 leerkrachten.