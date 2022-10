5 jaar cel voor man (66) uit Olen die 3 vrouwen verdoofde en verkrachtte in zijn caravan in Westerlo

Op 1 januari stapte een vrouw naar de politie om aangifte te doen van een verkrachting. Ze vertelde dat ze op oudejaarsavond op bezoek was gegaan bij een man in zijn caravan in Westerlo. Volgens haar had de man haar verdoofd en daarna verkracht.

Toen de politie tijdens het onderzoek de smartphone van de verdachte onderzocht, bleek daar een filmpje op te staan van de verkrachting. Er werd daarnaast nog een ander filmpje gevonden, van een andere vrouw. Ook dat was opgenomen in de caravan in november al. De man gaf ook toe dat hij nog een derde slachtoffer had gemaakt.