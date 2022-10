Acteur Noureddine Farihi - Mo uit "Thuis" - is overleden 

Het is de familie van Farihi die het nieuws bekendmaakt in een korte mededeling. "Noureddine is in zijn slaap overleden aan de gevolgen van kanker na een oneerlijke en korte strijd", luidt het.



Farihi kende zijn doorbraak als acteur in de serie "Thuis" waarin hij de warmhartige Mo vertolkte, de loodgieter die later trouwde met Bianca Bomans en met haar een leven uitbouwde in Marokko.



Farihi schitterde ook in onder meer "Patser" (van Adil El Arbi en Billal Fallah) en de reeksen "Chaussée d'Amour" en "Danni Lowinski". Farihi draaide in het voorjaar nog opnames voor de Amerikaanse prent "Last voyage of the demeter".