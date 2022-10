Afvalintercommunale IVVO bouwt milieuvriendelijkere afvalhal

Op het dak van het nieuwe gebouw komen ook zonnepanelen. “Die energie kan dan worden gedeeld met onze andere sites in Vleteren, Nieuwkerke of Ieper, of met andere bedrijven in de buurt”, aldus Del’haye.

Voor het bouwdossier maakt de intercommunale ruim 4 miljoen euro vrij. Het nieuwe station beschikt ook nog over andere technische én milieuvriendelijke hoogstandjes. “Het regenwater wordt hergebruikt en het teveel geïnfiltreerd via wadi’s, in plaats van het af te voeren in de riolering. Het sap uit het gft wordt opgevangen en naar ons verwerkingsstation in Ieper afgevoerd om er biogas van te maken. Tenslotte wordt de hal gebouwd in een betonnen kuip zodat er bij brand geen vervuild bluswater wegvloeit naar de riolering”, somt Del’haye op.

Tegen eind 2023 moet het nieuwe overslagstation in gebruik zijn. Tijdens de bouw komt er een tijdelijke overslaglocatie op een aanpalende site in de Ondernemingenstraat. Het afval zal er dagelijks afgevoerd worden, waardoor er zo weinig mogelijk hinder zal zijn voor de omgeving.