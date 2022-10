Agfa-Gevaert uit Mortsel wint belangrijke prijs voor industriële innovatie voor waterstoftechnologie

"Dit is Belgische toptechnologie", zegt François Cornelis, juryvoorzitter van de essenscia Innovation Award. "De membraantechnologie van Agfa-Gevaert heeft het potentieel om een gamechanger te zijn in de waterstofproductie. Het is vooruitgang, made in Belgium. Maar de impact beperkt zich niet tot ons land. Het zorgt, samen met de andere finalisten, voor meer duurzaamheid en een betere levenskwaliteit in gans Europa, zelfs in de hele wereld.”