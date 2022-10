VS zendt 2 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Cuba na orkaan Ian, uitzonderlijke samenwerking na 60 jaar gespannen relaties 

Het is niet de eerste keer dat de Verenigde Staten Cuba hulp aanbieden na een orkaan, maar het is wel heel uitzonderlijk. De twee landen leven op gespannen voet na de Cubaanse revolutie eind jaren 1950 en vooral de toenadering van Cuba tot de toenmalige Sovjet-Unie in de jaren daarop. De toenmalige Amerikaanse president Robert Kennedy voerde begin jaren 1960 een handelsembargo in tegen Cuba, dat vandaag nog altijd van kracht is, maar intussen wat versoepeld is.

In het verleden heeft Cuba dat Amerikaanse aanbod telkens geweigerd, maar het eiland kan nu veel minder rekenen op steun van Rusland en andere landen en zag zich dus genoodzaakt om het grote buurland om hulp te vragen. Een uitzonderlijk moment van overeenstemming.

De vraag is hoe sterk dat uitzonderlijke moment de algemene gespannen relatie tussen de twee landen zal ontdooien. Tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009-2017) voerde de Amerikaanse regering geleidelijke versoepelingen in. Zo werd Cuba onder meer van de lijst met staatssponsoren van terrorisme gehaald. Maar zijn opvolger Donald Trump (2017-2021) verhardde de Amerikaanse houding en voerde strengere sancties in. Hij plaatste Cuba ook weer op die lijst.

De huidige president Joe Biden wil de sancties die Trump oplegde, stapsgewijs versoepelen. Maar hij lijkt niet van plan te zijn alles terug te draaien wat Trump heeft beslist. Zo blijft Cuba voorlopig op de lijst van staatssponsoren van terrorisme staan.