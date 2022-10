Arctic Monkeys op zondag 2 juli hoofdact op Rock Werchter

Sinds in 2006 hun debuutalbum "Whatever people say I am, that’s what I’m not" uitkwam, zijn ze een van de meest succesvolle Britse bands. In 2006 stonden ze ook voor het eerst op Rock Werchter. Het brede publiek kent hen van hits als "I bet you look good on the dancefloor", "Do I wanna know" en "I wanna be yours".