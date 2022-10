Auto’s in brand gestoken aan politiecommissariaat in de Marollen in Brussel 

De politie bevestigt dat het gaat om brandstichting. "Er is een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting”, aldus de woordvoerster. Of de brandstichting te maken heeft met de verhoogde controles in de wijk, kan de politie niet zeggen. “We geven commentaar over de reden van die verhoogde controles en of er al dan niet een verband is met de brandstichting."