Gevangenisstraf of hoge boetes voor boeren uit Appelterre na mishandeling van koe en enkele ganzen

Samen met de stad Ninove dienden dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Gaia in 2020 een klacht in voor drie feiten van dierenmishandeling. De boeren hadden tot 2 keer toe een koe voortgesleept met een tractor. Ook brachten ze enkele ganzen op een brutale wijze om het leven. "We zijn blij dat er nu eindelijk een juiste veroordeling is gekomen", klinkt het bij Els van Campenhout van Animal Rights.