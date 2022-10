Boom vraagt inwoners feedback over Tomorrowland: "Meeste klachten gaan over mobiliteit"

"De meest voorkomende klacht is mobiliteit", zegt Debbie Nys van de gemeente Boom. "Dat is vermoedelijk in alle festivalgemeenten zo, maar Boom is heel dichtbevolkt, dat is toch een verschil met Werchter (voor Rock Werchter), waar veel meer open ruimte is. Hier gaan problemen vaak over mobiliteit en parkeren. Bewoners worden tijdelijk "opgesloten" in hun buurt, geraken moeilijk tot aan hun woningen, dat is soms zwaar om te dragen", zegt Nys.