Bouw nieuw zwempaviljoen aan Plas van Rotselaar gestart: tegen zomer buitendouches en extra sanitair

Daarnaast wordt er met een nieuwe wachtpost voor redders en een EHBO-ruimte ook geïnvesteerd in veiligheid aan de Plas. De gemeente wil dat hun zwemfaciliteiten voldoen aan de eisen. “Het vorige paviljoen was verouderd”, geeft De Vos toe. “We willen dat onze infrastructuur op punt blijft zodat we alle bezoekers goed kunnen ontvangen wanneer het zwemseizoen opnieuw van start gaat in de zomer."