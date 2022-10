Brugge maakt van 90 straten fietszone

Ook Brugge wil een fietsstad zijn en dus zijn 90 straten vanaf nu fietszone. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de weg innemen en mogen auto's niet voorbij steken.

Het duurde enkele weken om alle wegmarkeringen en verkeersborden aan te brengen. Nu alles klaar is, gaan de regels effectief in. Als je alle fietsstraten in Brugge samentelt, gaat het om een afstand van ruim 13 kilometer. “Hiermee wordt Brugge meer dan ooit een fietsstad”, zegt burgemeester De fauw.