Buurtbewoners over uitbreiding overkapping Antwerpse Ring: "Positief, maar het gaat hier nog lang miserie zijn"

Het park aan de Ten Eekhovelei in Deurne zal in de nieuwe plannen van de overkapping dubbel zo groot zijn. "Ik hoop dat het niet te groot wordt en dat het niet te dicht bij onze huizen zal komen", reageert een man die in de Ten Eekhovelei woont. "Meer groen is goed, maar ik vrees dat een park ook voor meer overlast kan zorgen. Het is wel goed dat er iets gedaan wordt aan de ring, want hoe het nu is, kan het ook niet. Dat is niet gezond."