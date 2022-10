CHECK- Neen, WK-organisator Qatar verspreidt geen pancartes die alcohol en homoseksualiteit verbieden

In een interview naar aanloop van het WK liet Nassar al-Khater, CEO van het organisatieteam weten dat iedereen, ongeacht gender, geaardheid of ras, veilig zal zijn in Qatar. Hij voegde er wel aan toe dat affectie tussen twee mannen of vrouwen in de publieke ruimte op gefrons zal onthaald worden gezien de cultuur van het land.



Ook alcohol zal op 's werelds grootste sportevenement geschonken worden, zij het in speciaal daarvoor voorziene zones en niet de stadions zelf. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn alcoholische dranken op zich niet verboden in Qatar, maar geldt er wel een verbod op openbaar drinken en dronkenschap. Dronken fans zullen door de ordediensten ook naar speciale "ontnuchteringszones" gebracht worden.