Russische opperbevelhebber erkent "gespannen" situatie in Cherson, leger treft voorbreidingen om inwoners te evacueren

De nieuwe bevelhebber van het Russische leger erkent dat de militaire situatie in Cherson, in het zuiden van Oekraïne, gespannen is. “De situatie is er moeilijk”, geeft Sergej Soerokivin toe op de staatstelevisie. “De vijand probeert voortdurend de posities van Russische troepen aan te vallen en wil met raketten de infrastructuur en woningen van de stad treffen.” Het Russische leger treft naar eigen zeggen voorbereidingen om inwoners van Cherson te evacueren.