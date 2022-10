Christophe Slagmuylder voorgedragen als nieuwe directeur van Bozar na plotse overlijden Sophie Lauwers

Slagmuylder werd gekozen na een "rigoureus selectieproces" uit 30 ontvankelijke kandidaturen, staat in een persbericht van Hadja Lahbib (MR, minister voor Federale Culturele Instellingen). "Wij zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om het Paleis voor Schone Kunsten naar nieuwe en fascinerende horizonten te leiden", zegt Isabelle Mazzara van de raad van bestuur van Bozar.



"Zijn project kenmerkt Bozar als een multidisciplinaire ruimte die historisch erfgoed en hedendaagse creatie in perspectief plaatst. Een ruimte voor ontmoeting, participatie en reflectie in Brussel, in Europa en in de wereld. Een duidelijk en coherent project om via creatieve en artistieke processen bij te dragen tot de ontwikkeling van een duurzame, inclusieve en egalitaire samenleving."