Sphinx Cinema in Gent koopt honderden dekentjes aan voor koude zalen tijdens wintermaanden

Het is een advies dat de voorbije tijd wel vaker is gegeven: Om energie te besparen, is het nuttig om de thermostaat met een graad te verlagen. In verschillende winkels, kerken en overheidsgebouwen bijvoorbeeld zal de temperatuur in de koude wintermaanden niet boven de 19 graden uitstijgen. Ook de Gentse Sphinx Cinema overweegt de maatregel in te voeren, als zou blijken dat de energiefactuur door de huidige crisis veel te hoog zou oplopen.