Brussel burgemeester Close laat kartonnen tenten van minderjarige migranten verwijderen, hulporganisaties verbolgen

De kartonnen tenten waar sinds maandag minderjarige migranten in sliepen, zijn verwijderd door de politie. Dat bevestigt het kabinet van burgemeester Philippe Close (PS) aan de redactie van BRUZZ. "De Stad heeft al veel gedaan voor migranten, het is aan de federale regering om de minderjarigen te herbergen", zo luidt de verklaring. Tine Claus, directrice van vluchtelingenorganisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen, is niet te spreken over de politie-interventie.