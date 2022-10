Te land, ter zee en nu ook online: Defensie stelt nieuwe cybercomponent voor

Blijft de vraag of er in Moskou, Washington of Peking alarmbellen afgaan, nu België ook meer van zich af wil bijten op cybervlak. "Het is een verhaal van boswachter en stroper. Onze cybercomponent zal continu in evolutie zijn, we zullen nieuwe technieken leren, de technologie zal evolueren, en we zullen ons daarop moeten instellen. Dat zal nieuwe middelen vergen, of nieuwe mensen of nieuw geld, ofwel zelfs nog zaken waar we vandaag nog niet bij stilstaan", besluit de admiraal.