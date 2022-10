Jeugdbewegingen populairder dan ooit met lokale wachtlijsten tot gevolg: wat ziet de jeugd in de Chirorok of scoutsshort?

Een inschrijvingstop is er voorlopig niet bij deze groep. "We weten dat verschillende andere scoutsgroepen in onze omgeving wel een ledenstop invoeren of met wachtlijsten werken, maar dat willen we bewust niet", gaat Chalmet voort. "Als we handen te kort hebben, dan schakelen we oud-leiding in. Die zijn blij dat ze nog eens kunnen komen mee helpen."