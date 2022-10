VRT NWS-journalist Chris Van den Abeele over zijn leven met kanker: “Ik kan het niet genoeg benadrukken, ik ben een gelukkig man”

We zijn een jaar later. Na de operatie is het fysieke herstel snel verlopen. Psychologisch bleek het allemaal een stuk moeilijker. Prostaatkanker treft je als man los in je identiteit. Het is bovendien een kanker met nare gevolgen; zo is de impact op je seksuele leven groot. Ik weet nu dat het meer dan enkele maanden duurt om dat “een plaats te geven”.



In het beste geval (één kans op twee, zegt de arts) blijft de kanker definitief weg en word ik over vier jaar genezen verklaard. In het allerslechtste geval ga ik er aan dood en blijf tijdens de laatste jaren van mijn leven met de nare gevolgen van de operatie sukkelen.

De overlevingskansen zijn (zoals bij alle vormen van kanker) sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker wordt ontdekt én behandeld. (Ook dat laatste is een keuze natuurlijk. De arts vertelde mij dat sommige patiënten zich bij prostaatkanker laten ‘onderbehandelen’, omdat ze bijvoorbeeld van geen impact op hun seksueel leven willen weten).

Zelf heb ik, in overleg met partner en kinderen, gekozen voor een zo ‘radicaal’ mogelijke behandeling.