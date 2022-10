Twee bruine beren die gered werden uit Oekraïense zoo verkennen hun nieuwe verblijf in West-Vlaams opvangcentrum 

Na de quarantaineperiode in Planckendael en een kort verblijf in het Natuurhulpcentrum vonden de beren een definitieve thuis in De Zonnegloed, een opvangcentrum in West-Vlaanderen. Nadat ze daar nog eens twee dagen in quarantaine hebben doorgebracht om te wennen aan hun nieuwe situatie en de verzorgers, hebben ze daar vandaag voor het eerst ook hun buitenverblijf verkend. Daar ontdekten ze ook voor het eerst gras en bomen, iets wat ze niet gekend hebben in Oekraïne, want in de Mena Zoo leefden ze in een kooi met betonnen vloeren.