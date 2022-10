Twintiger uit Brugge sterft in verkeersongeval op de A11

Het ongeval gebeurde even na acht uur vanmorgen, in de richting van de E403. Op de A11 in Brugge stond een file nadat een vrachtwagen eerder die ochtend zijn lading verloren had. De twintiger uit Brugge merkte de file wellicht te laat op en reed met zijn bestelwagen in op een vrachtwagen. De ravage was groot en de jongeman had geen schijn van kans. Hij overleed ter plaatse.