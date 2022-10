Drie weken na waterlek gaat drukke Massemsesteenweg in Wetteren weer open

In Wetteren is de Massemsesteenweg weer open voor alle verkeer. Begin deze maand werd de weg afgesloten na een waterlek. Het waterlek zelf was al gedicht, maar nu is ook de baan hersteld, en dat heeft lang geduurd. "Vooral het aanbrengen van een nieuwe betonlaag nam veel tijd in beslag", zegt schepen Katrien Claus (CD&V).