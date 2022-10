EMA beveelt vaccinatie met Pfizer en Moderna aan voor kinderen vanaf 6 maanden

Het Spikevax-vaccin van Moderna was nu al toegestaan voor kinderen vanaf 6 jaar, het Comirnaty-vaccin van Pfizer/BioNTech voor kinderen vanaf 5 jaar. Net als de oudere kinderen, krijgt de jongste leeftijdsgroep een aangepast vaccin, met een lagere dosis. Bij het vaccin van Pfizer gaat het om drie dosissen, bij dat van Moderna om twee dosissen, toegediend in de arm of de dij.

Uit onderzoeken blijkt dat het toedienen van een lagere dosis van de vaccins bij kinderen vanaf 6 maanden, hetzelfde effect heeft als het toedienen van een normale dosis bij 16- tot 25-jarigen (Pfizer) en bij 18- tot 25-jarigen (Moderna), zegt EMA.

Hoewel kleine kinderen ook bijwerkingen kunnen krijgen van de vaccins, gelijkaardig aan die bij volwassenen, heeft het EMA beslist dat "de voordelen van het toedienen van Comniraty en Spikevax bij kinderen van zes maanden tot 4 en 5 jaar groter zijn dan de risico's".

Het is nu aan de Europese Commissie om de vaccins ook goed te keuren voor de allerjongsten. Daarna kunnen de EU-lidstaten de vaccinatie van de jonge kinderen opnemen in hun vaccinatiecampagnes. In andere landen, zoals de Verenigde Staten, is de vaccinatie voor baby's en peuters al langer toegestaan.