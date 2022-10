Federaal minister Meryame Kitir (Vooruit) moet rust nemen: "Mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats"

"De afgelopen jaren waren enorm druk", luidt het in een Facebookpost van federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit). "Mijn job heeft me al veel voldoening gegeven. Van de liefde uit Limburg tot belangrijke dienstreizen. Maar het heeft ook veel van me gevraagd. En op een bepaald moment moet je ook aan jezelf denken. Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats. Op advies ga ik de komende tijd wat rust nemen."