Suggestie om "kerstverlichting" te vervangen door "wintersfeerverlichting" in Leuven maakt heel wat reacties los: "Veel gedoe om niets", zegt burgemeester

Op sociale media is heel wat te doen rond het woord "wintersfeerverlichting". Op het Leuvense schepencollege werd de energiecrisis besproken en daarbij werd door enkelen gesuggereerd om niet langer over "kerstverlichting" maar over "wintersfeerverlichting" te spreken. Het bericht haalde de lokale pers en lokt veel reacties uit, onder andere bij politici en op sociale media.