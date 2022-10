Geduld stad Gent raakt op: dierenasiel moet iets doen aan geluidsoverlast

Het geduld van de stad Gent met het dierenasiel aan de Watersportbaan raakt op. Al snel na de opening van het nieuwe gebouw in 2019 doken de eerste klachten over geluidsoverlast op van de buurtbewoners. Het asiel plaatste al geluidswerende panelen in de hokken, maar dat bleek niet afdoende. Uit een studie blijkt dat een geluidsmuur de oplossing kan zijn, maar het asiel talmt om de juiste vergunning aan te vragen.