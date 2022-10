Geneesmiddelenproducent Sanofi in Geel investeert 120 miljoen in medicijn voor behandeling hemofilie

Hemofilie is een ziekte waarbij het bloed niet goed stolt. Ze komt voornamelijk bij mannen voor. "De eiwitten die gezonde mensen normaal zelf aanmaken, worden bij personen met bepaalde aandoeningen niet of onvoldoende geproduceerd", zegt Liselotte Van de Casteele van Sanofi. "We hebben al heel wat kennis en expertise op het vlak van therapeutische eiwitten. Wat wij doen, is die eiwitten op een kunstmatige manier produceren. Dat doen we in grote roestvrije stalen vaten met behulp van dierlijke cellen. Die worden dan omgezet."