Grootouders voor het klimaat voeren actie op Kouter in Gent

De beweging van de Grootouders voor het klimaat kwam op gang tijdens de klimaatmarsen in 2019. Wat begon als een tiental grootouders die meewandelden groeide al snel uit tot een grotere beweging. "Wij vinden dat de jongere generatie een stem moet krijgen en wij, als oudere generatie, moeten dat steunen", zegt Koen Platevoet, coördinator bij Grootouders voor het Klimaat.

"Toen de klimaatmarsen van start gingen zijn we wekelijks samen met de jongeren actie gaan voeren. In het begin was dat met een tiental grootouders, maar daarna is dat zeer snel gegroeid. Wij sloten elke mars symbolisch af om op die manier duidelijk te maken dat we achter hen staan. De volgende generatie moet een stem krijgen en als oudere generatie moeten wij dat steunen."