Handel in gestolen goederen ontmanteld dankzij alerte politiepatrouille in Brussel

De inspecteurs van de Brusselse politie merkten vorige week donderdag een wagen op die dubbel geparkeerd stond in de Jules Bouillonstraat. “Ze zagen hoe verdachten enkele dozen met spullen uit een ander voertuig aan het overladen waren”, meldt een woordvoerder. Toen de patrouille tussenbeide kwam, vonden ze in de dozen twee Apple MacBook Pro-computers en drie Apple Watch-uurwerken, nieuw in de verpakking en samen bijna 5.000 euro waard.