Een scherp vonnis, maar een milde straf: speurder veroordeeld voor valsheid in geschrifte

De rechtbank kan zich natuurlijk slechts uitspreken over de feiten die aan haar worden voorgelegd. Maar er is tijdens het volledige moordonderzoek wel meer fout gelopen dan de 8 minuten die niet zijn geacteerd in het proces-verbaal. Het is moeilijk om aan te nemen dat slechts één speurder in de fout ging gedurende een paar minuten in een onderzoek dat zo'n tien jaar aansleepte en finaal eindigde met de vrijspraak van vier verdachten. Wat met de verantwoordelijkheid van de collega-speurders die ook op een erg omstreden manier gewerkt hebben in dit dossier? Wat met het toezicht van de hiërarchische overste, de onderzoeksrechter? Dat er in dit dossier heel veel verkeerd is gelopen, bleek al uit het vonnis in de moordzaak: alle vier de verdachten werden in 2020 vrijgesproken en de moord is sindsdien onopgelost gebleven.