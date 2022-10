Jeugdverblijfcentrum Horizon in Bredene vangt deze winter opnieuw asielzoekers op

De vzw Horizon is een jeugdverblijfscentrum in Bredene. Op vraag van het agentschap Fedasil zal het centrum ook deze winter asielzoekers opvangen. De eerste bewoners zullen aankomen in november, begin maart moet het centrum weer vrij zijn voor jeugdgroepen.

Het is al de derde keer dat er asielzoekers zullen verblijven in de Horizon. Dat was ook al het geval in de winter van 2015 en 2019. “De ervaringen waren tot nu toe alleen maar positief”, zegt de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe. "We zijn ervan overtuigd dat Fedasil de opvang op een goede manier zal organiseren, in samenspraak met vzw Horizon. Het gemeentebestuur en de lokale politie zullen alles nauwgezet opvolgen, in samenspraak met de mensen uit de buurt."