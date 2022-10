Zanger Jimmy Frey zoekt video's van oude optredens voor eigen YouTube-kanaal: "Ik upload die zodat ik niet vergeten word"

De zanger woonde jarenlang in Brussel, maar zijn appartement heeft hij een paar jaar geleden verkocht, vertelt hij, en ingewisseld voor een vaste stek in Duinbergen. "Vroeger verbleef ik twee maanden aan de kust, maar dat veranderde in vier maanden en daarna in zes maanden. De lucht is beter aan de kust en ik woon op vijftig meter van de dijk. Beter kan niet."

Wie een opname heeft gemaakt van een optreden van Jimmy Frey kan die mailen naar zijn medewerker Bart Carteur (bart.carteur@gmail).