Jongeren van De Zande in Wingene timmeren nestkasten voor steenuilen

De Zande in Wingene is een plek voor jongeren die geplaatst zijn door de jeugdrechter. Ze komen er terecht na het plegen van een misdrijf of als ze daarvan verdacht worden. Momenteel verblijven er in de instelling 35 jongens, allemaal ouder dan veertien jaar. Ze krijgen in de Zande ook les. Samen met leerkracht tuinbouw Edwin Rambourg maakten de leerlingen 30 nestkasten voor steenuilen. Daarvoor werkten ze samen met Natuurpunt en de Zuid-West-Vlaamse Steenuilenvereniging.

"De jongeren hebben er met veel plezier aan gewerkt", vertelt Edwin. "Het is voor hen ook een ideale opdracht: ze krijgen terug voeling met de natuur én scherpen hun technische vaardigheden aan."

Ook voor de steenuilen zijn de nestkasten een goeie zaak. "Het is een beschermde diersoort die alle hulp kan gebruiken", vertelt leerkracht Rambourg. "De kleine uil leeft vooral in open landschappen, met kleine landschapselementen zoals hagen. Ze maken hun hol in holle bomen. Zo'n landschap komt steeds minder voor." Het natuurgebied de Gulke Putten vlakbij de instelling in Wingene is daarom de ideale plek voor de kasten. Daar hangt sinds vanmorgen de eerste kast.