Sint-Trudokerk van Eksel krijgt na 30 jaar nieuw torenuurwerk: "Op zondag luidden de klokken soms 63 keer"

De vier torenuurwerken van de Sint-Trudokerk in Eksel (Hechtel-Eksel) wezen al jaren het verkeerde uur aan. Volgens de eigenares van de lokale broodjeszaak "Het Vliegend Klokske" luidden de klokken op zondag soms 63 keer omdat alle wijzers op het verkeerde uur stonden. "Ik denk dat heel veel mensen blij gaan zijn dat de kerk nieuwe uurwerken krijgt", zegt Carine Stevens. "Als de klokken 7 keer in een uur tijd luiden kan ik er nog mee leven, maar 63 keer is echt te veel."