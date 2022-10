Klanten halen herinneringen op aan failliete café Het Spijker in Gent: "Al mijn vrienden en lief leren kennen"

Lore De Clercq kan ervan meespreken. Ze ging jaren geleden vaak iets drinken met een kennis waarmee ze graag in een bruine kroeg aan de toog filosofeerde. Het Spijker bleek daarvoor de ideale plek. “We hielden allebei van die gesprekken, maar voor de rest hadden we eigenlijk weinig gemeenschappelijk. Er was wel altijd een klik, maar hij zat in een relatie. Op een avond in Het Spijker, na veel andere gesprekken, vroeg ik hem wat ik voor hem betekende. Ik deed het om hem wat te plagen. Voor ik het wist, barstte hij uit in een liefdesverklaring. Ik viel bijna van mijn barkruk, ik had het niet zien aankomen.”