Deze acht mannen gaan uit de kleren in "Kom op tegen Kanker, alles in de strijd"

Vanaf morgen gaan acht bekende mannen uit de kleren in "Kom op tegen Kanker, alles in de strijd". Het nieuwe Eén-programma toont hoe Niels Destadsbader, Dieter Coppens, Warre Borgmans, Guga Baúl, Malik Mohammed, Bart Peeters, Joris Brys en Rik Verheye klaargestoomd worden om tijdens een stripact in het Kursaal Oostende op 26 oktober helemaal naakt te gaan. De acht mannen willen zo het taboe rond prostaat- en teelbalkanker doorbreken.