Ex-ruiter Ludo Philippaerts eist 1 miljoen euro schadevergoeding voor oplichting bij verkoop van paard

Veertien jaar geleden kocht ex-springruiter Ludo Philippaerts, uit Meeuwen-Gruitrode, samen met een zakenpartner een paard, Amaretto d’Arco, voor 17.000 euro. Het dier stond in een stal in de toenmalige stoeterij van de zakenpartner in Malle in de provincie Antwerpen. De man verkocht het dier zonder medeweten van Philippaerts door aan een Amerikaanse fokkerij. Hij kreeg hier 1.450.000 euro voor. De man zou tegen Philippaerts gelogen hebben over het bedrag en vertelde dat hij er maar enkele duizenden euro's voor kreeg.