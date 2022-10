Man uit Eeklo veroordeeld omdat hij zijn zwangere vriendin in de buik schopte

De feiten vonden plaats in augustus en gebeurden toen de man onder invloed van cocaïne was. Hij kreeg ruzie met zijn zwangere vriendin, die hem ontrouw verweet, en schopte haar vervolgens in de buik. De beklaagde nam daarna de portefeuille van zijn vriendin mee en haalde met haar bankkaart 250 euro af. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar er was geen permanente schade voor de baby.



De rechtbank legde de man achttien maanden celstraf met uitstel onder voorwaarden op. Verder moet de man elk contact met het slachtoffer breken. Hij moet zich ook laten behandelen voor zijn druggebruik.