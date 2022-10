Militair uit Leopoldsburg krijgt 8 jaar cel voor moordpoging op zijn vrouw tijdens seksueel experiment

De militair beweerde dat zijn echtgenote zelfmoord wilde plegen, maar dat strookte volgens het hof niet met de resultaten van het medisch onderzoek en met de reconstructie. De vrouw had volgens haar omgeving ook geen zelfmoordgedachten.

De militair had wel een nieuwe vriendin en had haar gezegd dat hij van zijn vrouw aan het scheiden was en ze snel bij hem kon intrekken. Hij krijgt dus 8 jaar cel en moet het slachtoffer 18.000 euro schadevergoeding betalen.