"Moedige" volk van Oekraïne krijgt Sacharovprijs van Europees Parlement

De Sacharovprijs is genoemd naar de Sovjet-Russische dissident en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Andrej Sacharov (1921-1989). Hij geldt als de vader van de Russische waterstofbom, maar begon nadien te wijzen op de gevaren van de nucleaire wapenwedloop en ontpopte zich tot mensenrechtenactivist. Hij keerde zich ook tegen de Sovjet-invasie in Afghanistan in 1979. Een jaar later werd hij verbannen naar het strafkamp Gorki. Pas zes jaar later, nadat Sovjetleider Michail Gorbatsjov hervormingen doorvoerde en grotere vrijheid toeliet, mocht hij terugkeren naar Moskou.