Moeilijk jaar voor chrysantenkweker in Snellegem: “Door de droogte veel aanbod in een keer en maar weinig vraag”

De weken voor Allerheiligen en Allerzielen zijn traditioneel erg druk voor chrysantenkwekers. Ook nu. “Maar dit wil ik niet meer meemaken”, zegt Pascale Deschepper van sierteeltbedrijf L.V. Meuleman in Snellegem, “het is een erg moeilijk jaar.”

De problemen begonnen met het droge weer van afgelopen zomer. “Daardoor liepen de vroege chrysantensoortien bijna twee weken vertraging op", vertelt zaakvoerder Peter Meuleman. “De groei ging een stuk trager, waardoor de vroege én late soorten nu gelijktijdig klaar zijn. En nu zitten we dus met een heel groot aanbod chrysanten in één keer.”

Daarbovenop merken ze bij Meuleman dat er een stuk minder vraag is naar chrysanten. Volgens Pascale heeft het te maken met de energiecrisis: “Mensen letten toch meer op nu." Haar man Peter blijft hoopvol: “Het is nog zo’n tien dagen, misschien komt de vraag nog wel op gang." Hoedanook zullen ze veel chrysanten moeten weggooien. “We hebben daar een heel seizoen voor gewerkt, dag en nacht, dat is zo jammer”, zucht Pascale.